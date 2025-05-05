Россияне рассказали, до какого возраста считают себя юными — исследование Rambler&Co

Половина опрошенных выступает против повышения планки для понятия «молодёжь», при этом только 28% чувствуют себя соответственно своему году рождения.

В 2025 году Всемирная Организация Здравоохранения повысила возраст молодёжи до 45 лет. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, поддерживают ли они такую инициативу и насколько сами чувствуют себя молодыми психологически.

Половина участников опроса (50%) выступили против идеи увеличения возраста молодёжи — по их мнению, взрослеть нужно раньше. Однако 21% полностью поддерживают инициативу, считая её отражением современных реалий. Каждый десятый (10%) готов согласиться с изменениями, если за ним последуют «молодёжные» привилегии — например, доступ к Пушкинской карте. 19% респондентов этот вопрос показался несущественным.

Отвечая о причинах появления такой идеи, 51% опрошенных указали на особенности социальной политики государств. 26% связали инициативу с демографической ситуацией, 16% — с ростом продолжительности жизни, а 7% — с трансформацией системы образования и карьерных траекторий.

Представления о том, до какого возраста человек остаётся молодым, у россиян разнятся. Почти треть (32%) считают, что молодость заканчивается к 30 годам. 27% ограничивают её 25 годами. Ещё 22% называют верхней границей в 35 лет, 10% — 40 лет, а 9% согласны с ВОЗ и уверены, что молодыми можно считать людей вплоть до 45.

Интересно, что 58% респондентов ощущают себя моложе своего биологического возраста: 26% — значительно, 32% — немного. 28% считают, что их психологический возраст соответствуют фактическому, 8% чувствуют себя старше, а 6% затруднились с ответом.

Главным признаком молодости почти четверть (23%) назвали открытость новому и способность быстро адаптироваться. Хорошее здоровье оказалось важным критерием для 21%, а 16% идентифицируют молодёжь по незрелости взглядов. Для 14% критерием служит внешний вид, для 11% — высокая социальная мобильность, ещё каждый десятый (10%) упомянул активную жизненную позицию. Только 5% сочли значимым фактом отсутствие семьи.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 23 по 29 апреля 2025 года, охват составил 66 467 интернет-пользователей.