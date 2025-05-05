Стало известно, на какой сумме попадаются большинство взяточников

Алиса Селезнёва

Большая часть взяточников в России попадается на сумме менее 10 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на статистику Судебного департамента при Верховном суде РФ пишет РИА Новости.

Стало известно, на какой сумме попадаются большинство взяточников
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По данным департамента, в прошлом году за мелкое взяточничество было вынесено 2305 приговоров. Среди осужденных 149 женщин и пять рецидивистов, которые уже попадались на получении взяток.

«Двадцать четыре человека были отправлены судом в колонии на небольшие сроки - до года, остальные заплатили штрафы на общую сумму 40,6 миллионов рублей», - отмечается в статье.

При этом за получение взяток в крупном размере были проговорены 1633 человек, в том числе 306 женщин. Суды отправили в колонии 710 человек. Среди осужденных пять работников суда, 43 работника прокуратуры и следственных органов, почти 500 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее Военный суд вынес приговор экс-чиновнику Минобороны РФ Александру Бережному и другим фигурантам дела о получении взятки через посредника в размере 386 млн рублей. Они были осуждены на сроки от 7,7 до 10 лет лишения свободы. Суд также удовлетворил иск на 639 млн рублей, которые постановил взыскать с фигурантов солидарно.

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