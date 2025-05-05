Стало известно, на какой сумме попадаются большинство взяточников

Большая часть взяточников в России попадается на сумме менее 10 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на статистику Судебного департамента при Верховном суде РФ пишет РИА Новости.

По данным департамента, в прошлом году за мелкое взяточничество было вынесено 2305 приговоров. Среди осужденных 149 женщин и пять рецидивистов, которые уже попадались на получении взяток.

«Двадцать четыре человека были отправлены судом в колонии на небольшие сроки - до года, остальные заплатили штрафы на общую сумму 40,6 миллионов рублей», - отмечается в статье.

При этом за получение взяток в крупном размере были проговорены 1633 человек, в том числе 306 женщин. Суды отправили в колонии 710 человек. Среди осужденных пять работников суда, 43 работника прокуратуры и следственных органов, почти 500 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее Военный суд вынес приговор экс-чиновнику Минобороны РФ Александру Бережному и другим фигурантам дела о получении взятки через посредника в размере 386 млн рублей. Они были осуждены на сроки от 7,7 до 10 лет лишения свободы. Суд также удовлетворил иск на 639 млн рублей, которые постановил взыскать с фигурантов солидарно.