Незапланированные покупки регулярно делают 75% опрошенных россиян

Незапланированные покупки регулярно совершают 75% россиян, показал проведенный банком ВТБ опрос (есть в распоряжении ТАСС). При этом большинство импульсивных покупок, о которых россияне потом сожалели, укладываются в сумму от 1 тыс. до 15 тыс. рублей.

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Так, треть россиян совершают спонтанные покупки несколько раз в неделю, а еще 41% - делают это раз в неделю. При этом каждый второй жалеет, что необдуманно купил одежду, обувь или аксессуары.

Также ненужными 23% россиян считают траты на некоторые подписки и онлайн-сервисы. К тратам на гаджеты и технику потребители подходят основательнее - только 9% внесли их в список импульсивных приобретений, указали в ВТБ.

Вместе с тем контроль расходов остается важной задачей для большинства опрошенных. Так, 65% стремятся контролировать свои траты, но не всегда это удается. Например, половина из опрошенных составляет список перед походом в магазин. Еще 38% откладывают покупку на несколько дней, чтобы обдумать ее необходимость, а 26% устанавливают лимит на траты и придерживаются его.

Опрос был проведен с 4 по 10 апреля по репрезентативной выборке среди 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.