Скончался актер Артур Кочканян из сериала «Метод»

На 61-м году жизни скончался российский актер и режиссер Артур Кочканян. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщили в пресс-службе Нижегородского Камерного музыкального театра имени Степанова.

© Нижегородский Камерный муз. театр имени Степанова / vk

— От нас ушел Артур Алексанович Кочканян — нижегородский актер, режиссер и педагог. Ушел, но остался — в своих учениках и спектаклях, — рассказали в театре.

Многие коллеги скончавшегося актера также выразили свои соболезнования его родным и близким, передают в пресс-службе нижегородского театра.

Артур Кочканян родился 21 августа 1964 года. Он окончил режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС, после чего преподавал на кафедре музыкального театра в Нижегородской государственной консерватории имени Михаила Глинки.

Кроме того, Кочканян занимал пост главного режиссера и худрука Республиканского Русского театра драмы и комедии Республики Калмыкия и Воркутинского драматического театра. Также он ставил спектакли в Нижнем Новгороде, Москве и за пределами России.

Кочканян принял участие в съемках «Метода», вышедшего на российские экраны в 2015 году. Его коллегами по съемочной площадке стали Константин Хабенский, Александр Петров, Паулина Андреева, Алексей Серебряков и другие.