Миронов просит проверить законность выдачи жилья мигрантам за счет государства

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил письмо на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова с просьбой провести проверку законности выдачи мигрантам жилищных субсидий и сертификатов за счет государства. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас дать поручение прокуратурам субъектов Российской Федерации провести проверку законности выдачи жилищных субсидий, сертификатов и действий должностных лиц по обеспечению прав и законных интересов граждан Российской Федерации", - говорится в документе.

Миронов отметил, что в последнее время участились случаи незаконного получения "новыми гражданами Российской Федерации" субсидий на жилье и жилищных сертификатов. По его словам, это не единичные случаи, "такая практика распространилась по всей стране". "Наблюдается тревожная тенденции с обеспечением вчерашних мигрантов жильем за счет государственного бюджета и в обход коренных жителей страны, которые десятилетиями не могут улучшить свои жилищные условия", - подчеркнул депутат.

Председатель партии добавил, что механизм выделения жилищных сертификатов не отработан, списки получателей закрыты от общественности. "Более того, данная сфера все больше криминализируется, развивается коррупционная составляющая", - считает Миронов.