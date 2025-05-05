В России началась трехдневная рабочая неделя

Директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин напомнил россиянам о начале трехдневной рабочей недели. Его слова приводит РИА Новости.

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В мае 2025 года одна короткая неделя была в честь празднования Первомая, она закончилась в воскресенье, 4 мая. Вторая начинается с понедельника, 5 мая. Понедельник, вторник и среда будут рабочими, с четверга начинаются выходные, приуроченные ко Дню Победы.

Такой график сложился из-за того, что выходной 4 января (суббота) перенесли на 2 мая, а воскресенье, 23 февраля, перенесли на 8 мая. Всего в мае будет 18 рабочих дней и 15 дней отдыха.

Юрист отметил, что предпраздничные дни работодатель обязан сократить на час, в том числе для сотрудников, работающих на удаленке. «Исключения — только для непрерывных производств, где переработка компенсируется», — добавил Южалин.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что идею сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками не поддержат. Депутат пояснила, что на сегодня в России установлен сбалансированный график рабочего времени, в котором есть 14 праздничных дней в календаре.