Помощь животным стала вторым по популярности направлением в благотворительности

Помощь животным сейчас является вторым по популярности направлением для благотворительности среди россиян, уступая помощи детям. Но в будущем эти направления могут сравняться, так как молодежь до 24 лет ставит их на равне. Об этом говорится в исследовании "Авито", которое есть в распоряжении "Российской газеты".

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"В первую очередь россияне готовы помогать детям - сиротам, детям с ОВЗ, из малоимущих семей (эту группу выделили 28% респондентов). На втором месте - помощь животным (19%), замыкает тройку лидеров по популярности поддержка людей в трудной жизненной ситуации (бездомных, малоимущих и др.), она важна для 18% респондентов", - говорится в сообщении.

Далее, согласно исследованию, идут благотворительная помощь пожилым людям (15%), участие в экологических проектах (12%), благотворительность в сфере культуры и образования (4%), а также развитие талантов (4%). "Примечательно, что молодое поколение наравне с поддержкой детей ставит на первое место помощь животным - этот тренд прослеживается у молодежи до 24 лет", - отмечается в исследовании.

В общем эксперты пришли к выводу, что более половины (55%) россиян сейчас участвуют в благотворительных проектах. При этом 7 из 10 всех опрошенных заинтересованы в ближайшее время опробовать новые механики взаимопомощи.

Чаще вовлечены в благотворительность в России женщины: 31,8% делают пожертвования вещами и продуктами (против 18,2% мужчин), а 26,8% - денежные переводы (против 16,7%).

Эксперт Центра изучения питания и благополучия животных, доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко отмечает, что сейчас есть много доступных способов помочь животным, например, пожертвования приютам и благотворительным организациям.

"Даже небольшие суммы, особенно направляемые регулярно, могут оказать существенную поддержку. Всегда актуальны и нефинансовые пожертвования: корма, медикаменты, лекарства, зоо- и хозяйственные товары и даже просто ветошь. Информацию о том, что именно необходимо подопечным приютов, можно найти на сайтах и в соцсетях организаций. Приюты также всегда рады волонтерам, и особая подготовка для этого не нужна", - рассказывает Онуфриенко.

Также волонтеры могут проводить время с питомцами - выгуливать, играть, кормить их, участвовать в дрессировке, тем самым повышая социализацию животных и их шансы найти себе новый дом. Важна поддержка и в бытовых вопросах: уборка, утепление вольеров и строительство, транспортировка вещей и самих питомцев - в клиники или к новым владельцам. Можно стать опекуном конкретного животного и заботиться именно о нем: регулярно навещать, ухаживать, участвовать в лечении.