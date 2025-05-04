В Крыму волонтеры спасли дельфина, запутавшегося в рыболовное леске

Волонтеры из общественной организации "Безмятежное море" спасли молодого дельфина-белобочку, запутавшегося в рыболовной леске. Он попавшем в беду животном им сообщили очевидцы, заметившие раненое животное во время морской прогулки.

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Дельфин, у которого леска обмотала рострум или иначе клюв, не мог из-за этого питаться уже несколько дней и плавал с трудом. Леска глубоко врезалась в кожу, прошла под плавниками и намоталась на хвост. Раненое животное подплывало к лодкам с туристами, явно прося о помощи. Наталья Царькова заметила животное в Балаклавской бухте под Севастополем и позвонила в организацию "Безмятежное море". На помощь молодому дельфину пришли волонтеры этой организации. Примерно через час его удалось найти, а затем и отловить.

"Пасть была прорезана и перемотана настолько сильно, что он мог приоткрыть ее лишь на несколько сантиметров, поэтому бросаемую людьми рыбу ему приходилось "всасывать". Плавать ему также приходилось в "сгорбленном" положении, и, судя по состоянию повреждений, он запутался как минимум 4-5 суток назад. Ограничение в движениях, обмотанная пасть и боль привели его к значительной худобе", - рассказали в организации.

Волонтеры срезали леску и вынули врезавшиеся в кожу животного фрагменты. Дельфину оказали ветеринарную помощь, накормили и отпустили в море.