Всероссийский детский победный хор из 700 человек выступил на ступенях Музея Победы, сообщила пресс-служба музея.

«Всероссийский детский победный хор 4 мая выступил у стен Музея Победы. Свое мастерство показали свыше 700 детей из 30 регионов России и Республики Беларусь. Концерт под открытым небом состоялся в рамках Всероссийского Патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Всероссийский победный хор исполнил патриотические произведения о Великой Отечественной войне и любви к Родине. Гости мемориального комплекса на Поклонной горе услышали композиции «Солнечный круг», «Широка страна моя родная», «Баллада о солдате», «Эх, дороги», «Смуглянка», «Россия Россией останется», «День Победы». Дети готовились к этому выступлению несколько месяцев. Поэтому всем знакомые песни прозвучали особенно ярко. Поддержать юных артистов собралось немало зрителей.

Проект «Детский победный хор» реализуется по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Церковно-общественного совета при патриархе Московском и всея Руси по развитию Русского церковного пения, при содействии деятелей культуры, епархий Русской Православной Церкви.