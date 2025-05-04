Роспотребнадзор обратился к россиянам из-за зубной пасты Colgate

Роспотребнадзор начал отслеживать ситуацию с зубной пастой Colgate Total Clean Mint, продающейся в России. Ранее на эту пасту пожаловалось более десятка человек в Бразилии. Они заявили, что у них были отеки полости рта, губ, раздражение десен и другие проблемы.

На этой неделе Национальное агентство здравоохранения (Anvisa) Бразилии запретило продажу зубной пасты Colgate Total Clean Mint.

В стране были зарегистрированы 13 случаев побочных реакций в результате потребления данного продукта. У пострадавших были отек миндалин, губ и слизистой оболочки полости рта, сообщает Bahia Noticias. https://www.bahianoticias.com.br/saude/noticia/32402-anvisa-volta-a-interditar-colgate-total-clean-mint

Ощущение жжения, онемение губ и рта, сухость во рту, раздражение десен и покраснение также были описаны некоторыми потребителями.

После сообщений СМИ в Роспотребнадзоре заявили, что «взяли на контроль сообщения о возможных претензиях к зубной пасте Colgate Total Clean Mint».

«В настоящее время Роспотребнадзор проводит мониторинг безопасности товаров, представленных на рынке Российской Федерации. Все случаи выявления нарушений будут внимательно рассмотрены, и в установленном порядке будут приняты соответствующие меры», — сказано в заявлении ведомства.

В случае поступления обоснованных жалоб или выявления несоответствий ведомство пообещало провести дополнительную экспертизу с привлечением аккредитованных лабораторий.

Граждан призвали направлять обращения через официальные каналы связи.

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При этом в надзорном органе отметили, что для зубной пасты «отсутствует разрешительный порядок допуска на рынок». Эти товары подлежат обязательному подтверждению соответствия только в форме декларирования, для данной продукции не требуется государственная регистрация (СГР).