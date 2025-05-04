Телефонные мошенники начали представляться военными прокурорами

Телефонные мошенники начали звонить россиянам от имени военной прокуратуры и выманивать деньги, запугивая выдуманными переводами средств на Украину. Об этом рассказали в управлении киберполиции (УБК) МВД РФ.

Аферисты связываются с гражданами, представляясь сотрудниками военной прокуратуры. Они говорят, что мошенники получили доступ к их банковским счетам и собираются перевести деньги на Украину. Злоумышленники требуют снять все средства и передать курьеру для помещения в «специально открытую банковскую ячейку».

При этом военная прокуратура занимается исключительно надзором за соблюдением законов в ВС РФ и других силовых структурах, к гражданским лицам она не имеет никакого отношения.

«Сотрудники военной прокуратуры никогда не будут звонить гражданам по вышеуказанным фактам и тем более требовать передать свои денежные средства курьеру!!!» — сказано в сообщении УБК.

Если такой звонок поступил, нельзя паниковать и поддаваться на провокации. Необходимо положить трубку и не передавать никому деньги или ценности. Позвоните в полицию по официальным телефонам и сообщите о случившемся, советуют в УБК.