Россияне разнесли магазин из-за кроссовок по 99 рублей

Большой давкой обернулась акция по продаже кроссовок и спортивных костюмов по 99 рублей, которую устроил один из спортивных магазинов в дагестанском Кизляре.

Как сообщает телеграм-канал "Shot", в результате перед входом в магазин собралась огромная неуправляемая толпа.

Когда покупатели ворвались внутрь, то в пылу ажиотажа повредили дверь холодильника, полки, стеллажи, вешалки и другое имущество торговой точки.

При этом по предварительным данным обошлось без травм и повреждения.

В магазине рассказали, что в такой ситуации приняли решение разрешить людям забирать товары бесплатно. Сейчас владельцы подсчитывают ущерб, но приостанавливать работу магазина не будут.