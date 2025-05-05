На Урале спрогнозировали потепление до плюс 25 градусов

До 25 градусов тепла и порывы ветра до 18 м/с прогнозируют в некоторых регионах Уральского федерального округа (УрФО) в течение текущей недели. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

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"[В Челябинской области с 5 по 11 мая] переменная облачность, местами кратковременные дожди, порывы ветра до 16 м/с. Ночью - от плюс 6 до плюс 11 градусов, днем ожидается плюс 17 - плюс 25 градусов", - говорится в сообщении Челябинского гидрометцентра.

В Свердловской области в эти дни синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, мечтами небольшой дождь, порывы ветра до 18 м/с. Ночью в отдельных районах гроза, температура воздуха достигнет плюс 2 градусов, днем прогреется до плюс 20 градусов. В Курганской области - переменная облачность, преимущественно без осадков, порывы ветра до 10 м/с. Ночью температура воздуха достигнет плюс 8 градусов, днем - плюс 22 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, в отдельных районах гроза, порывы ветра до 19 м/с. Ночью температура воздуха достигнет плюс 13 градусов, днем - плюс 25 градусов. В Югре на этой неделе облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, порывы ветра до 14 м/с. Ночью прогнозируется до плюс 8 градусов, днем воздух прогреется до плюс 22 градусов.

На Ямале синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой дождь и мокрый снег, в отдельных районах туман, гололедно-изморозевые отложения, порывы ветра до 19 м/с. Ночью в регионе температура воздуха достигнет плюс 4 градусов, днем - плюс 13 градусов.