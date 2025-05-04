Путин раскрыл, какую реакцию ждал от россиян после начала СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что надеялся именно на такую реакцию на СВО, какую в настоящее время показывают россияне. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, российский лидер рассказал о причинах и ходе СВО в процессе работы над фильмом «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Я не только думал, но я надеялся именно на это. Хотя, конечно, опасность другого развития событий и другого состояния общества была. И в этом смысле риск, конечно, был большой. Но в целом я именно надеялся на то, что реакция общества будет такой», — отметил Путин.

Президент уточнил, что рядовые граждане, простые люди начали осознавать, что они и есть государство,что именно от них зависит завтрашний день их детей, их родины и страны.

Путин заявил, что Россия специально не готовилась к СВО

Глава государства привел в пример знаменитое выражение времен Великой Отечественной войны: «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!».