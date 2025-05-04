Умерла народная артистка России Алефтина Евдокимова

Российская артистка Алефтина Евдокимова умерла на 86-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артистка на протяжении многих лет играла на сцене Малого театра. На ее счету свыше 50 различных ролей. Телезрителям она известна по роли в фильме «Курьер», сериалам «Глухарь-2» и «Инспектор Купер».

Ранее сообщалось, что скончался физик, американо-российский публицист и деятель, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.