Хозяин знаменитых бутовских коз рассказал про попытку их похищения

Едва не лишился двух козлят 76-летний Валерий Аникеев из Южного Бутово, известный своей козьей фермой среди городских джунглей. По его словам, 3 мая пьяная женщина схватила детенышей и, убеждая хозяина в том, что «это не его козы», чуть не задушила одного из питомцев.

© Московский Комсомолец

Как выяснил «МК», Валерий нес домой своих козлят, когда за ним увязалась нетрезвая дама. Она шла на отдалении, по-видимому, выжидая удобный момент. Как сообщил Валерий, женщина вскоре приблизилась и сказала, что она из полиции, что козы не его. Потом она грубо схватила козлят и попыталась уволочь – один чуть было не задохнулся. Вернуть питомцев старику помогли неравнодушные люди.

Козовод философски отнесся к ситуации. Он живет в частном секторе. Валерий рассказал, что, к сожалению, ему запретили что-либо строить на участке и что он 33 года в очереди на получение жилья. Мужчина мечтает создать свое козье царство, но пока не имеет такой возможности. С овощами и необходимыми продуктами для питомцев ему помогают неравнодушные люди. Сейчас у него около восьми коз и около десятка козлят, все это хозяйство приносит немало беспокойства жителям Южного Бутово.