Фильм о президенте Путине вышел в эфир на Дальнем Востоке

Новый фильм о президенте России Владимире Путине, приуроченный к 25-летней годовщине его первой инаугурации, вышел в эфир телеканала «Россия 1» на Дальнем Востоке.

Об этом сообщает РИА Новости.

В фильме журналистов Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» глава государства не только ответил на острые вопросы о событиях в стране и мире за последние 25 лет, но и показал обстановку в своей квартире.

Павел Зарубин ранее опубликовал кадры документального кино в своём Telegram-канале.

В ходе интервью Путин, в частности, заявил, что за 25 лет никогда не сомневался в выборе своего жизненного пути.