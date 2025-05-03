Москвичи спасли бутовских козлов от похищения и сняли это на видео

Прохожие предотвратили похищение знаменитых бутовских козлов в Москве и сняли это на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал SHOT.

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На кадрах видно, как женщина увидела двух маленьких козлят на улицах Южного Бутова. После она произнесла «смотри, какие худые! Они у тебя сдохнут» и взяла их в руки. Затем она повела их в неизвестном направлении.

Валерий Аникеев, который следит за козами, оказался рядом и предотвратил хищение вместе с местными жителями.

В сентябре козлов, проживающих в Южном Бутове, засняли на прогулке.

Ранее пасущихся в Бутово козлов нашли на полузаброшенном участке. На территории, где обитают козы и козлы, были разбросаны стройматериалы: кирпичи, доски, трубы и бетонные блоки. Животные ходили по мусору.