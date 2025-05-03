В море у Балаклавы нашли дельфина со стянутыми леской клювом и хвостом

В Черном море неподалеку от Балаклавы ( город рядом со Севастополем ), отдыхающие на яхте люди заметили молодого дельфина-белобочку со связанным клювом и хвостом. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash».

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Хвост и клюв дельфина были обмотаны леской. Неравнодушные граждане попытались снять стяжку, чтобы освободить дельфина, однако им этого сделать не удалось – леска оборвалась и вросла в мягкие ткани морды.

Сейчас за состоянием дельфина следят волонтеры. По их предварительным наблюдениям, животное еще сохраняет активность, поэтому они считают, что у дельфина есть шанс выжить