Филологи признали оба варианта ударения в слове «украинский» правильными

Ударение в слове «украинский» можно ставить на второй слог, заявила доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.

В беседе с РИА Новости Каленчук отметила, что раньше разрешалось говорить «украИнский», но в последнее время очень часто встречается «укрАинский», поэтому в словаре ударений теперь есть оба варианта.

Филолог добавила, что Большой словарь русского ударения должен учитывать то, как на самом деле говорят образованные люди.

Ранее доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко заявил НСН, что культурные и образованные люди ставят ударение в слове «звонит» на второй слог.