Патриарх Кирилл передал Алиеву приглашение Путина на 80-летие Победы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву приглашение на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и отметил "неплохое развитие" российско-азербайджанских отношений. Об этом сообщается на сайте Московской патриархии.

"Если говорить о российско-азербайджанских отношениях, то, мне кажется, сейчас все очень неплохо развивается, и дай бог, чтобы так было и дальше. Покидая Москву, я имел возможность встретиться с Владимиром Владимировичем. Он тоже очень тепло о вас отозвался, сказал хорошие и правильные слова, и просил передать приглашение на 80-летие Победы, с тем чтобы вы посетили Москву и отметили эту важную дату", - передаются слова патриарха на сайте.

Патриарх отметил, что прибытие в Азербайджан радостно для него в силу личных качеств президента Алиева и его жены.

"Ну и что греха таить - не всегда, приезжая в страну, чувствуешь себя комфортно, вступая в общение с главами государств, потому что бывает такое, о чем, может, и не хотелось бы говорить или вспоминать. Но что касается вашей благословенной страны, то всегда как на крыльях летишь сюда. Думаю, это связано с вашей личностью и, конечно, с личностью вашей замечательной супруги", - заключил предстоятель РПЦ.

Пастырский визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Азербайджан начался в субботу, ранее сообщила пресс-служба патриархии. В ходе визита запланировано совершение божественной литургии в кафедральном соборе святых Жен-мироносиц города Баку и встреча с председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде.