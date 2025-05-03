У шашлыка обнаружена способность влиять на мозг человека

Стремление россиян выехать на шашлыки в майские праздники обусловлено не только культурной традицией, но и химической реакцией Майяра. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Реакция Майяра заключается в том, что при высокотемпературной обработке появляются запахи и вкус, действующие на мозг. В частности, таким эффектом обладает аромат жареного мяса. Не случайно исследование одной из служб онлайн-знакомств, показало, что 50% россиянок считают запах шашлыка особенно романтичным.

Медики и диетологи призывают «минимизировать сопутствующие возлияния», чтобы шашлык оказался полезен для мозга, тела и души как «блюдо общения».

Ранее кулинары рассказали о рецепте любимого шашлыка Иосифа Сталина.