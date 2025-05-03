В Госдуме отреагировали на скандал с избиением лошади

Учениц нижегородской спортивной школы олимпийского резерва по современному пятиборью и конному спорту следует наказать за избиение лошади, заявил первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов. Об этом пишет Telegram-канал «Подъём».

По данным канала, три девочки пришли в денник к лошади по кличке Иоланта, попытались заставить ее выполнять трюки. За непослушание они избили животное хлыстом.

По словам зоозащитников, после избиения кобыла отказывалась есть. На грудной клетке и на голове кобылы зафиксированы рваные раны.

Журналисты отметили, что садиться на лошадь и учить её трюкам в помещении — запрещено.

Бурматов пояснил, что лошадь — это очень умное, добрее, верное и привязанное к человеку животное. Он добавил, что не в состоянии даже представить, как может подняться рука на лошадь.

«У нас сейчас под ответственность закона подпадают все, вне зависимости от возраста. Понятно, что если судом будет принято решение о штрафе, то его будут оплачивать, скорее всего, родители. Штрафы там очень серьёзные. А оценка процессуальная должна быть дана, потому что при чём здесь возраст? Человек должен отвечать за свои поступки», — уточнил парламентарий.

Решение по инциденту должны принять как правоохранительные органы, так и Федерация конного спорта, констатировал Бурматов.

В региональном Минспорта рассказали, что учениц отстранили от занятий, 5 мая на педсовете будет рассматриваться вопрос об их отчислении. Кроме того, в школе сейчас проводится внутренняя проверка.

В ведомстве уточнили, что состояние лошади оценивается как удовлетворительное, Иоланта потребляет необходимый суточный фураж в полном объёме, спокойно контактирует с людьми.