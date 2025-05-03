Фаянсовое блюдо с автографом Пикассо обнаружили в комиссионном магазине

Сотрудник комиссионного магазина Kringwinkel в Антверпене обнаружил керамическое блюдо с автографом Пабло Пикассо. Блюдо продали с аукциона за 12 600 евро, сообщает VRT News.

Блюдо прибыло в Kringwinkel вместе с другими предметами домашней утвари.

«Оно легко могло остаться незамеченным и оказаться среди тысяч других товаров, выставленных на продажу всего за пару евро. Однако бдительный сотрудник заметил клеймо мастерской Madoura на обратной стороне блюда. Оно означало, что это было подлинное и ценное произведение кисти Пабло Пикассо», — пишет издание.

Эксперты отметили, что вещь в очень хорошем состоянии. Это белая фаянсовая посуда с коричнево-зеленым декором из ангоба (тонкий слой глины, который наносят до обжига), эмали и окисленного парафина. Рельефный рисунок изображает бой быков. На обратной стороне блюда видны две печати: Madoura Plein Feu и Empreinte Originale de Picasso.

Эксперт Kringwinkel отметил, что были проведены дополнительные проверки, они доказали, что это оригинал.

Блюдо продали на аукционе за 12,6 тысячи евро (более миллиона рублей).

Ранее в этом же антверпенском магазине нашли гравюру художника Джеймса Энсора. Она была подарена Королевскому музею изящных искусств Антверпена.