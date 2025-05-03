Директор студии опроверг информацию об уходе из РФ мультсериала «Маша и Медведь»

Информацию об уходе из России мультсериала «Маша и Медведь» опроверг управляющий директор студии «Анимаккорд» Дмитрий Ловейко. Об этом сообщает издание «Подъём».

© Анимационная студия «Анимаккорд»

Ловейко назвал неправдой сообщения о закрытии офиса в Москве.

«Это неправда. Но комментировать я не могу. Это не так. "Маша и Медведь" остаётся», — сказал он.

Ловейко добавил, что он сейчас является директором студии, в управленческой структуре ничего не изменилось.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что студия «Анимаккорд» якобы закрывает московский офис и переезжает на Кипр.

Студию «Анимаккорд» основали продюсер, предприниматель Дмитрий Ловейко и художник-мультипликатор Олег Кузовков. Ловейко ранее рассказывал, что идея сериала принадлежит Кузовкову, он написал сценарии первых серий.