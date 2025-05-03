В Краснодарском крае спецтехника очистила свыше 3 км пляжей Анапы

В Краснодарском крае специальная техника очистила свыше 3 км пляжей Анапы. Об этом сообщил оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

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«На данный момент уже очистили участок береговой линии протяженностью порядка 3 км — от морского вокзала Анапы до пляжа «Бора-Бора», — говорится в публикации.

Спецтехника начала системную механизированную очистку побережья с 16 апреля. В настоящее время работы идут от санатория «Кристалл» до моста около технополиса «Эра».

Курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе в этом году состоится с ограничениями на использование пляжей и купание в море. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, для отдыха в Краснодарском крае сейчас непригодны 150 пляжей, однако при улучшении ситуации с выбросами мазута решение могут пересмотреть.

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Инцидент произошел из-за шторма: в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель, тогда как второе судно легло в дрейф.

После этого в регионах черноморского побережья начали регистрировать выбросы мазута. В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе были введены режимы ЧС.