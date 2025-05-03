Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы в РФ

Риски эпидемического распространения сибирской язвы по территории России отсутствуют, Роспотребнадзор следит за ситуацией. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

По информации ведомства, в Таиланде зарегистрированы два случая сибирской язвы. Один человек умер в результате развития септической формы болезни. Под медицинским наблюдением находятся лица, участвовавшие в убое больного животного и употреблявшие его мясо.

"Роспотребнадзор мониторит ситуацию с сибирской язвой в Таиланде. <…> Заболевание не передается от человека к человеку. Угроза эпидемического распространения исключена", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для недопущения завоза на территорию РФ опасных инфекционных болезней во всех пунктах пропуска осуществляется санитарно-карантинный контроль с использованием АИС "Периметр", что позволяет оценивать ситуацию в режиме реального времени и минимизировать риски осложнения эпидемической обстановки на территории страны.

Роспотребнадзор напоминает, что при выявлении признаков заболевания у животных следует информировать ветеринарную службу, для исключения заражения недопустимо приобретать мясо у частных лиц на стихийных рынках.

Сибирская язва - смертельно опасная инфекционная болезнь человека и млекопитающих. Возбудитель в споровой форме сохраняет жизнеспособность в почве много лет.