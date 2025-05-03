Май в Центральной России завершится аномально теплой погодой

В конце мая-начале июня ожидается еще одна значительная температурная аномалия в европейской части России, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, средние температурные значения в эти дни будут на 5 градусов выше многолетних.

Он пояснил, что, по предварительным прогнозам, в Центральной России, например, в Москве, вплоть до конца первой декады мая средняя температура будет почти на 4 градуса ниже нормы. В середине месяца температурный режим войдет в рамки климата, а затем окажется теплее него.

Теплый погодный сценарий прогнозируется на Урале и в Западной Сибири. На северо-западе страны температурный режим будет в рамках нормы или немного ниже нее, также как и на территориях восточнее Енисея. На севере Дальнего Востока температура воздуха в мае окажется на 1-2 градуса ниже средних многолетних значений.