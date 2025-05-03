В парке "Патриот" высадили геоглиф из 8,3 тыс. саженцев в честь дня Победы

Высадка масштабного геоглифа, состоящего из слов "80 лет Победы" и изображения пятиконечной звезды проходит в парке "Патриот". В мероприятии приняли участие более 500 человек, среди которых кадеты, гости из числа федеральных и региональных органов власти, сотрудники силовых ведомств, подмосковные волонтеры и члены Движения первых, передает корреспондент ТАСС.

"Это мероприятие проходит именно здесь, потому что передо мной самый крупный храм воинов нашей страны, куда приходят матери, друзья, родственники, чтобы отдать дань и честь памяти об их сыновьях, родных и близких. Каждая буква, цифра имеет размер 36 м в высоту, ширина геоглифа - 187 м. В одной звезде 3 тыс. саженцев, всего 8,3 тыс. саженцев - это 8,3 тыс. имен, которые сейчас увековечены в живом памятнике. Для нас это важно, потому что мы чтим память наших предков", - рассказал ТАСС

председатель Московской областной организации "Всероссийское общество охраны природы" (ВООП) Тимур Усманов.

Руководитель Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Вахтанг Астахов отметил, что для него очень важно сохранять память для будущих поколений.

"Эта акция носит и эколого-просветительский характер, в том числе рядом храм, и это очень совмещается, потому что война все-таки была священная, и мы сегодня своим участием, акцией почтили память наших предков. Надеюсь, что наши дети, внуки, которые будут приезжать сюда, буду видеть эти замечательные знаки, помнить и передавать своим детям и внукам эту память", - поделился собеседник агентства.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин подчеркнул, что передавать из поколения в поколение правильное отношение к памяти предков - необходимо.