Патриарх Кирилл прибыл в Баку
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в столицу Азербайджана Баку.
Об этом сообщил сайт Русской православной церкви (РПЦ).
«3 мая 2025 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Баку», — указывается в заявлении.
Уточняется, что в аэропорту его встретили епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий (Смирнов), чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов и зампредседателя Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными образованиями Сахиб Нагиев.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал изучать марксизм для понимания вызовов современности.