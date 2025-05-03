Патриарх Кирилл прибыл в Баку

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в столицу Азербайджана Баку.

Об этом сообщил сайт Русской православной церкви (РПЦ).

«3 мая 2025 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Баку», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в аэропорту его встретили епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий (Смирнов), чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов и зампредседателя Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными образованиями Сахиб Нагиев.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал изучать марксизм для понимания вызовов современности.