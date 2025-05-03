В МВД заявили, что мошенники стали подделывать квитанции об оплате штрафа
Мошенники начали подделывать квитанции для уплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.
В ведомстве отметили, что мошенники используют современные технологии печати и производят поддельные бланки для уплаты дорожных штрафов.
«Подделки рассылаются от имени ГИБДД и содержат данные, якобы зафиксированные специальными техническими средствами фото и видеоконтроля нарушений, работающими в автоматическом режиме», — заявили в МВД.
Там пояснили, что мошенники присылают владельцам автомобилей письма-подделки по почте. Визуально бланки не отличаются от настоящих, но содержат неверные реквизиты для уплаты штрафа.
В графе «получатель штрафа» вместо «Управление Федерального казначейства» указан счет платежной электронной системы, вроде «Яндекс.Деньги», «РБКМани», «QiwiКошелек» и т.д. В итоге автовладелец переводит деньги мошенникам.
В МВД посоветовали незамедлительно обращаться в правоохранительные органы всем автолюбителям, столкнувшимся с поддельными бланками-квитанциями для оплаты штрафа.