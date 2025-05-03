Стали известны сроки восстановления электроснабжения в Подмосковье

Электроснабжение населенных пунктов столичного региона планируют восстановить до конца дня 3 мая. Об этом заявил генеральный директор ПАО «Россети Московский Регион» Александр Пятигор, передает телеканал 360.

Пятигор заявил, что энергетики скорректировали первоначальный прогноз, поскольку выяснилось, что снегопад вызвал более масштабные проблемы, чем ожидалось.

«По сути мы понимаем, что к концу следующего дня(3 мая) должны восстановить электроснабжение, все усилия прилагаем к этому», — сказал глава ПАО «Россети Московский Регион».

Он призвал потребителей отнестись к ситуации с пониманием.

Специалисты «Россети Московский регион» к утру 3 мая восстановили работу более 2,5 тысячи энергообъектов.

В организации говорят, что восстановление сетей ведется в круглосуточном режиме, действует особый режим работы, осуществляется непрерывный мониторинг оперативной обстановки.

В начале мая в столичный регион пришел мощный циклон с рекордным снегопадом и шквалистым ветром до 15 м/с. Непогода стала причиной «крупнейших за последнее десятилетие нарушений электроснабжения в Подмосковье».

Специалисты говорят, что на деревьях уже распустилась листва, а мокрый снег и заморозки спровоцировали массовое падение деревьев на провода. Это вызвало масштабное повреждение электросетевой инфраструктуры.