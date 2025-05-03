Стали известны сроки восстановления электроснабжения в Подмосковье

Майк Габриелян

Электроснабжение населенных пунктов столичного региона планируют восстановить до конца дня 3 мая. Об этом заявил генеральный директор ПАО «Россети Московский Регион» Александр Пятигор, передает телеканал 360.

Стали известны сроки восстановления электроснабжения в Подмосковье
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Пятигор заявил, что энергетики скорректировали первоначальный прогноз, поскольку выяснилось, что снегопад вызвал более масштабные проблемы, чем ожидалось.

«По сути мы понимаем, что к концу следующего дня(3 мая) должны восстановить электроснабжение, все усилия прилагаем к этому», — сказал глава ПАО «Россети Московский Регион».

Он призвал потребителей отнестись к ситуации с пониманием.

Специалисты «Россети Московский регион» к утру 3 мая восстановили работу более 2,5 тысячи энергообъектов.

В организации говорят, что восстановление сетей ведется в круглосуточном режиме, действует особый режим работы, осуществляется непрерывный мониторинг оперативной обстановки.

В начале мая в столичный регион пришел мощный циклон с рекордным снегопадом и шквалистым ветром до 15 м/с. Непогода стала причиной «крупнейших за последнее десятилетие нарушений электроснабжения в Подмосковье».

Специалисты говорят, что на деревьях уже распустилась листва, а мокрый снег и заморозки спровоцировали массовое падение деревьев на провода. Это вызвало масштабное повреждение электросетевой инфраструктуры.

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