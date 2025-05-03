В Минпросвещения сделали новое заявление об оценках за поведение в школах

Министерство просвещения России разрабатывает критерии и порядок выставления учащимся оценок за поведение. Об этом в субботу, 3 мая сообщает официальный сайт министерства.

Инициаторы считают, что пилотный проект покажет, насколько действенна предлагаемая практика. Она существовала в советских школах, но к началу 90-х годов от нее отказались.

«Предварительное изучение опыта в пилотных регионах позволит проверить, как система влияет на дисциплину, мотивацию школьников и атмосферу в классах, а также выявить технические и организационные вопросы, такие как критерии оценки, нагрузка на учителей», — заявили в Министерстве просвещения.

Там отметили, что намерены соблюсти принцип объективности, поведение ребенка будет оценивать коллектив педагогов.

Итоги пилотного проекта и возможность распространения данного опыта на всю страну обсудят с учителями и родителями.

Пилотный проект стартует 1 сентября 2025 года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия.