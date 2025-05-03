«Девочка-бэтмен» из США вернулась в Россию на операцию

Луна Феннер из США, которую из-за врожденного родимого пятна на лице прозвали «девочкой-бэтменом», вернулась на лечение в Россию. Об этом сообщает RT.

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Девочка приехала в страну 3 мая и в настоящее время проходит обследование. Врач Ольга Филиппова из Санкт-Петербурга заявила, что пациентке проведут новую операцию 7 мая.

Так, сначала ей имплантируют три тканевых экспандера, за чем последует полтора месяца перевязок. Затем состоится еще одна операция, в рамках которой будут удалять рубцы с центральной зоны лица и делать пластику лица и век, пояснила медик.

В апреле сообщалось, что Луну Феннер выписали из частной клиники в Санкт-Петербурге после первой операции. При этом Филиппова рассказывала, что девочке планируется провести около пяти операций для удаления рубцов и восстановления кожи век.