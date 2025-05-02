Россиян предупредили о мошенничестве с материальной помощью

Мошенники начали обманывать россиян, проживающих в Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях, давая ложные обещания выплатить материальную помощь. Об этом сообщает Ura.ru.

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«Злоумышленники обещают выплатить дополнительную материальную помощь и просят отправить копии документов. <...> Чтобы поверить было проще, распространители фейка публикуют поддельное распоряжение полпреда президента в ЦФО», — говорится в сообщении.

Среди требуемых мошенниками документов — данные о регистрации, заявление в свободной форме и фотографии.

До этого сообщалось, что преступники обманывают россиян через обещания социальных выплат от несуществующих учреждений. Для убедительности эти «организации» обзаводятся сайтами, которые похожи на те, которыми пользуются настоящие российские ведомства.

Потенциальным жертвам звонят по телефону, после чего начинается психологическая игра — обещания социальных выплат, жертв обмана уговаривают заполнять анкеты с указанием номера паспорта, а также просят подтвердить данные с помощью кода из СМС-сообщения.