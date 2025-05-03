«Не помогли штаны Галкина*»: журналистка о запрете на въезд в Латвию для Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте намерена оспорить решение латвийских властей, запретивших ей въезд в страну. Концерт артистки в Юрмале отменен. Журналистка Марина Ахмедова называет реакцию артистки запоздалой, отмечая ее многолетнее молчание о русофобии в Прибалтике.

«Я никогда не поддерживала и не участвовала в политических конфликтах. Я всегда говорила языком музыки, театра и искусства. Я верю, что сцена - место, где люди находят единство, а не повод для разделения. Искусство не знает границ. Музыка – не оружие», – прокомментировала Кристина Орбакайте.

Помимо отмены концерта, певица больше не может посещать свою трехкомнатную квартиру в Юрмале площадью 100 квадратных метров, рыночная стоимость которой превышает 40 миллионов рублей. Также под вопросом оказались ее традиционные летние поездки на Балтийское побережье, где она обычно отдыхала вместе с матерью и Лаймой Вайкуле.

Орбакайте будет судиться с властями Латвии

После двух дней молчания Орбакайте публично осудила действия латвийских властей, назвав их нарушением международных норм. Артистка заявила, что решение Риги ущемляет не только ее профессиональные права, но и базовые принципы свободы передвижения и слова. В ближайшее время она планирует подать иск в суд для оспаривания запрета.

Журналистка Марина Ахмедова восприняла заявления певицы скептически.

«И... как бы тут не расхохотаться. На четвертый год жёсткой русофобии, когда уже далеко позади остались призывы убивать русских, запрет нам на въезд в Европу, когда уже всё устаканилось в этом состоянии, и ненавидеть русских там стало нормой, Орбакайте проснулась и заверещала о свободе слова…», – пишет она в посте своего Telegram-канала.

Наиболее резонансным аспектом по мнению аналитика стало то, что Россия, в отличие от Латвии, не предпринимала ответных мер против семьи Пугачевой:

«не помогли им штаны Галкина* украинского цвета… Россия не сделала им в ответ ничего плохого – не запретила въезд, не забрала недвижимость, а Латвия собирается забрать у Орбакайте квартиру. Мы просто сидим на берегу и офигеваем от того, что с предателями делают те, к кому они побежали».

Что касается заявлений Орбакайте о «далекости от политики», Ахмедова называет это лицемерием: «Орбакайте ещё говорит, что она далека от политики, она просто хочет петь. Но и это неправда. Конечно, она получала блага от российской власти, а иначе как объяснить присутствие на всех федеральных каналах человека с такими скромными вокальными данными».

Ранее «ФедералПресс» рассказал, какова причина запрета Орбакайте на въезд в Латвию.

*ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА