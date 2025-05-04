WP: перед католической церковью стоит задача сохранения единства верующих

Перед выборами нового папы Католическая церковь оказалась перед сложной задачей - как сохранить единство верующих, разделенных на два лагеря: сторонников традиционных ценностей и приверженцев прогрессивных реформ. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

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Согласно материалу издания, сейчас церковь сталкивается с религиозными и этническими конфликтами, ростом национализма, секуляризма, антимигрантских настроений, а также расширением прав женщин в священничестве, разрешение становиться священниками женатым, проблема сексуального насилия в церковных кругах и финансовые трудности Ватикана.

Кроме того, Католическая церковь столкнулась с глубоким идеологическим расколом между либеральными и консервативными верующими. Как пишет WP, этот разрыв создает дилемму для конклава: избранный понтифик либо оттолкнет традиционалистов, если пойдет по пути реформ, либо потеряет поддержку прогрессивных католиков, сохранив статус-кво. В материале отмечается, что папа Франциск, относившийся к либеральному крылу, делал ставку на разнообразие и инклюзивность, но не смог преодолеть это противостояние.

По данным The Washington Post, характер раскола существенно различается по регионам. По словам профессора церковной истории Стокгольмского университета Йоэля Халльдорфа, если в США главными спорными темами стали права трансгендеров ("Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и аборты, то в Европе на первый план вышли миграционные вопросы. В Африке же церковь сталкивается с другим вызовом — местными католиками, практикующими полигамию, что прямо противоречит христианским догматам.

Один из кардиналов Андерс Арборелиус рассказал, что в настоящее время обсуждается создание папского "кабинета" или группы старших кардиналов-советников при папе. 28 апреля глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что конклав кардиналов соберется для выборов нового папы Римского 7 мая. Принять участие в нем имеют право около 135 кардиналов со всего мира моложе 80 лет.