Россиян попросили использовать альтернативные варианты добраться в Крым

Российский союз туриндустрии (РСТ) из-за пробки на Крымском мосту порекомендовал туристам использовать альтернативные пути. Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с текущей ситуацией Российский союз туриндустрии рекомендует туристам рассмотреть альтернативные варианты въезда на полуостров, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты», — говорится в сообщении.

По данным организации, рос на отдых в Крыму увеличился более чем на 50% по сравнению с маем прошлого года.

Властей Крыма и Краснодарского края в РСТ попросили рассмотреть вопрос увеличения пропускной способности контрольных пунктов и принять меры для оптимизации транспортных потоков в период майских праздников.

Накануне перед Крымским мостом собралась огромная пробка и попала на видео. Сообщалось, что в очереди со стороны Тамани находятся 2 635 автомобилей. Позднее очередь для проезда по Крымскому мосту сократилась до 2,1 тыс. машин. Заторы в районе Крымского моста начали образовываться в ночь на 1 мая. Вдоль трассы, ведущей к Крымскому мосту, установили пункты раздачи питьевой воды и биотуалеты.

РСТ связал многокилометровую пробку перед Крымским мостом с перераспределением туристических потоков. Причиной стали закрытие части пляжей в Краснодарском крае и ограничения авиасообщения с южными регионами. Организация попросила Минтранс оперативно изучить ситуацию, увеличить пропускную способность контрольных пунктов и оптимизировать транспортные потоки.