Умер академик Святослав Медведев

Крупнейший ученый в области исследования мозга, бывший руководитель Института человеческого мозга Российской академии наук (РАН) Святослав Медведев ушел из жизни в возрасте 75 лет.

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Об этом в пятницу, 2 мая, сообщила академик Российского авторского общества Татьяна Черниговская.

— Большая беда: скончался наш друг и коллега, большой ученый Святослав Всеволодович Медведев, — передает слова Черниговской РИА Новости.

Святослав Медведев появился на свет в 1949 году в Ленинграде в семье нейрофизиолога Натальи Бехтеревой. Уже в 1972 году он с отличием окончил физический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова на кафедре теории поля и элементарных частиц.

Академик в период с 1991 по 2017 год был руководителем Института мозга человека РАН, где основал первую в России лабораторию позитронно-эмиссионной томографии. После он возглавлял лабораторию нейровизуализации Института медико-биологических проблем.