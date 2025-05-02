Путин рассказал, что однажды у него в квартире побывал Билл Клинтон

Президент Владимир Путин рассказал журналистам, что однажды у него в кремлёвской квартире побывал экс-президент США Билл Клинтон.

Кадры из фильма о главе государства, который будет 4 мая показан на телеканале «Россия 1», опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Путин показал комнату квартиры, где в 2023 году у камина он пил чай с лидером КНР Си Цзиньпином.

Путин ответил на вопрос, сожалел ли о том, что стал президентом

«Но здесь у меня и Клинтон был», — сказал президент.

На видео, опубликованном накануне, показан фрагмент с квартирой Путина. В одной из комнат видны портрет Александра III и рояль, стоящий в углу.