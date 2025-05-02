Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него никогда не было сомнений или сожалений, что он стал главой государства.

Журналист ВГТРК Павел Зарубин спросил, не было ли за 25 лет у власти у российского лидера сомнений или ощущения "за что мне это все".

"Нет, никогда не было", - ответил Путин с улыбкой.

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Кадры из документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" были опубликованы в Telegram-канале журналиста.