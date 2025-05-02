Путин рассказал, что просыпается по утрам без будильника

Президент РФ Владимир Путин не нуждается в будильнике по утрам, но в особо ответственные моменты прибегает к помощи адъютантов. Глава государства рассказал об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, репортер опубликовал фрагмент своего фильма о президенте.

"Я просыпаюсь", - ответил Путин на вопрос, сам ли заводит себе будильник. "Ребята звонят, если что-то строго очень, - прошу адъютантов позвонить", - рассказал президент. "Но, как правило, сам просыпаюсь", - добавил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков шутил, что Путин "не спит, он работает". Глава государства отмечал, что в дни напряженных командировок уделял сну не больше шести часов, но при этом нормально высыпался. Президент признавался, что, как и многим, ему тяжело вставать по утрам.