Названы основные схемы обмана россиян

В настоящее время мошенники по-прежнему применяют проверенные схемы — телефонные обзвоны и атаки мобильными вредоносными программами, рассказал директор экспертного подразделения компании Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист отметил, что нередко жулики совмещают схемы, модернизируют их. Он добавил, что в России также актуальна схема по клонированию банковских карт.

«Последняя история была связана с NFC: злоумышленники клонировали карты, используя вредоносную программу. Жертву просили приложить свою карту к телефону, а где-то в другом городе, злоумышленники подносили свое устройство банкомату и снимали деньги, или проводили по ней операции», — разъяснил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что в преддверии майских праздников мошенники активизировались в таких сферах, как туризм и садоводство.

Мошенники начали обманывать россиян под видом сотрудников фонда призов

Эксперты пояснили, что жулики создали копии популярных сервисов, при этом изменили в названиях порталов одну-две буквы.