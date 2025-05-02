Россиянам рассказали, как не «поймать» в праздники кишечную инфекцию

В майские праздники достаточно просто заболеть острой кишечной инфекцией, отметили в Роспотребнадзоре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Признаки заболевания, уточнили в ведомстве, заметны спустя 6–48 часов после отравления. Часто это проявляется в виде рвоты и жидкого стула.

К наиболее опасным продуктам питания, способным вызвать острые кишечные инфекции, относятся многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом, изделия из рубленного мяса, студни.

В Роспотребнадзоре отметили, что микроорганизмы в таких продуктах могут не только накапливаться, но и активно размножаться.

В ведомстве посоветовали перед поездками на дачи, на пикники покупать товары с длительным сроком годности, воздерживаться от приобретения продуктов в незнакомых местах или на несанкционированных рынках.

Кроме того, необходимо избегать употребления продуктов с истекшим сроком годности и тех, которые хранились вне холодильника.

Острые кишечные инфекции — это большая группа инфекционных заболеваний, вызываемых различными кишечными микробами, такими как норовирусы, ротавирусы, сальмонеллы, шигеллы, кампилобактерии, иерсинии, эшерихии, астровирусы.

Эти возбудители попадают в организм человека с пищей, водой или через грязные руки и различные предметы обихода.