В СПЧ заявили, что отказ Киева от мирных инициатив учтут на переговорах

Газета.Ruиещё 1

Игнорирование Украиной мирных инициатив будет учтено в ходе переговорного процесса в будущем. Об этом заявил ТАСС член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Малькевич.

Таким образом он прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина объявить перемирие в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, проигнорированное украинской стороной.

«Мы показываем нормальным людям и обычным жителям свою добрую волю. То, что она будет Украиной проигнорирована, возможно, это потом будет учтено на каком-то переговорном процессе с совершенно другими людьми», — сказал он.

28 апреля Путин объявил перемирие на время празднования Дня Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский призвал РФ прекратить огонь как минимум на 30 дней. По его мнению, перемирие является очередной попыткой манипуляции.

Общество
Видео
Владимир Зеленский
Александр Малькевич
Владимир Путин
Совет по правам человека
Киев
Россия
Украина