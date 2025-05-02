В Россотрудничестве рассказали о ситуации вокруг Русского дома в Баку

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Россия и Азербайджан продолжают работу по урегулированию статуса Русского дома в Баку. Его слова передает ТАСС.

«Идут контакты между посольством, Министерством иностранных дел [Азербайджана]. Это занятие для профессиональных юристов и людей, которые занимаются внешней политикой. Это вне сферы нашей компетенции», — уточнил Примаков.

Он добавил, что по-прежнему решается вопрос о юридическом статусе Русского дома в Баку. Россотрудничество рассчитывает на позитивный результат. Глава агентства подчеркнул, что «все это нужно будет к общему удовлетворению разрешить».

В феврале российские власти получили от Азербайджана уведомление о прекращении работы Русского дома в Баку. Формальным поводом стало отсутствие регистрации в качестве юридического лица. При этом глава Россотрудничества заявил, что организация в течение многих лет пыталась добиться регистрации, но все обращения игнорировались.