Россиянам пригрозили тюрьмой за сбор некоторых грибов

Россиянам может грозить тюрьма за сбор особо ценных грибов. Об этом рассказала юрист Алла Георгиева в интервью агентству «Прайм».

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По ее словам, за сбор грибов, занесенных в Красную книгу России, грибника можно привлечь к ответственности по статье 260.1 УК РФ («Незаконные добыча, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ»).

«Могут быть назначены обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет, принудительные работы или лишение свободы до 4 лет с наказанием в виде штрафа до 1 миллиона рублей», — сказала юрист.

В российском лесу впервые нашли необычные грибы

Она посоветовала ознакомиться с перечнем редких грибов перед походом в лес.

Ранее об ответственности за сбор редких грибов предупредил депутат Государственной Думы Никита Чаплин. Тюрьма грозит сборщикам таких грибов и растений, как рядовка мацутакэ, женьшень настоящий и родиола розовая.