Россияне смогут установить самозапрет на выдачу сим-карт

Возможность установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи через "Госуслуги" или МФЦ появится с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"С 1 апреля вступила в силу норма, ограничивающая количество абонентских номеров на одного человека, - не более 20 sim-карт. <…> С 1 сентября 2025 года, согласно принятому закону о противодействии кибермошенничеству, появится возможность установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи через "Госуслуги" или МФЦ", - написал Володин.

Он добавил, что телефонные мошенники при совершении преступлений зачастую пользуются не только виртуальными номерами, но и оформленными по паспортным данным граждан, которые были получены незаконным способом. На начало 2025 года почти 25 тыс. человек имели абонентские номера сверх данного лимита, а в общей сложности они владели 6 млн мобильных номеров.

Также Володин отметил, что теперь есть возможность проверить количество оформленных sim-карт без обращения к каждому сотовому оператору с помощью "Госуслуг" в разделе "Сим-карты", где отображается, какие абонентские номера зарегистрированы на пользователя и сколько их. Кроме того, там же можно заблокировать лишние или подозрительные sim-карты либо приостановить обслуживание по ним.