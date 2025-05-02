Депутат ГД РФ призвал убрать из продажи одноразовые мангалы

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал убрать из продажи одноразовые мангалы и иные одноразовые приспособления для приготовления пищи туристами на открытом воздухе. Копия обращения на имя главы Минприроды России Александра Козлова есть в распоряжении RT.

Как пояснил Милонов, массовое нашествие отдыхающих оборачивается для природы настоящей катастрофой.

«Многие нерадивые граждане оставляют после себя горы мусора, неразлагаемых отходов и наносят серьёзный ущерб экосистемам прибрежных зон. Надо признаться, что дешёвые одноразовые мангалы, продающиеся в каждом придорожном магазине, составляют львиную долю сезонного мусора», — объяснил парламентарий.

По его словам, предмет, стоящий 200—300 рублей, проще выкинуть после приготовления шашлыка, нежели использовать повторно.

«В данной связи прошу Вас поспособствовать искоренению и дальнейшему вытеснению из свободной продажи одноразовых мангалов и иных одноразовых приспособлений для туристического приготовления пищи на открытом воздухе в пользу многоразовых приспособлений, не наносящих вред природе», — говорится в тексте обращения.

Кроме того, Милонов предложил обязать местные власти народных курортных локаций оборудовать специальные стационарные площадки для проведения пикников.

«Эти площадки должны включать в себя мангалы, столы, мусорные контейнеры», — заключил собеседник RT.

Ранее Милонов предложил дополнить виртуальные приложения — сервисы аренды СИМ обязательным просмотром обучающих роликов и кратким тестом на знание ПДД, без успешного прохождения которого аренда будет невозможной.