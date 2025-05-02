80% россиян хотят интеграции внутреннего и заграничного паспортов

Около 80% опрошенных россиян положительно относятся к идее объединения внутреннего и заграничного паспортов в единый документ. Об этом свидетельствуют данные опроса коммуникационного агентства ATLAS, поступившие в ТАСС.

"Идея интеграции внутреннего и заграничного паспортов в единый документ получила значительную поддержку. 78,7% участников опроса отнеслись к ней положительно. 57,4% однозначно поддерживают это предложение, а 21,3% скорее поддерживают объединение. В то же время 19,1% не видят необходимости в объединении, а 2,1% категорически против этого решения", - свидетельствуют результаты исследования.

40,4% участников опроса сообщили, что имеют или имели действующий заграничный паспорт, а 59,6% никогда не оформляли такой документ. 57,5% респондентов высказались за обновление внешнего вида документа, в то время как 23,3% скорее склоняются к сохранению текущего дизайна без изменений. Еще 8,9% выразили резкое недовольство нынешним внешним видом загранпаспорта, а 10,3% не видят необходимости в изменении дизайна.

В вопросе включения в дизайн паспорта узнаваемых элементов российской культуры, таких как архитектура, народные образы или классические символы, наибольшее количество голосов собрали Храм Василия Блаженного и матрешка по 15,2% и 12,5% соответственно. Отдельно респонденты выразили предпочтение видеть российский заграничный паспорт в синем цвете, а не в традиционном красном.

"Исследование ATLAS показывает, что россияне готовы к переосмыслению удостоверения личности, которое стало бы не только средством идентификации, но и отражением образа страны. Общественное мнение сформировало запрос на документ, который отвечает актуальным ожиданиям и говорит на одном языке с современным гражданином", - отметили авторы исследования.

В опросе приняли участие 1 250 респондентов.